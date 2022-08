Napoli, per Meret restano due opzioni: fuori Lo Spezia

Niente Spezia per Alex Meret, ora per il portiere restano due opzioni da valutare. A parlarne Gianluca Di Marzio di Sky

Si complicano le cose per Alex Meret, portiere del Napoli. Il giovane era in ballottaggio con Dragowski e ad un certo punto sembrava fosse il prescelto. Tuttavia, a quanto pare non andrà allo Spezia poiché il club ha trovato un’intesa con la Fiorentina per il giocatore polacco: 2 milioni + 1 di bonus e 50% sulla futura rivendita.

Niente Spezia per Meret: restano due opzioni

Il calciatore al momento è in ritiro a Castel di Sangro, assieme a tutta la squadra e nel frattempo si valutano le opzioni. In Italia resta la pista Torino, all’estero il Leicester. A parlare della sua situazione ci ha pensato Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky:

“Lo Spezia è sempre più vicino a Dragowski. L’operazione è in chiusura, visti i tempi lunghi per arrivare a Meret. Il portiere della Fiorentina dovrebbe arrivare per 2 milioni più 1 di bonus e il 50% sulla futura rivendita. Lo Spezia sta aspettando ora la risposta dei viola che dovrebbe arrivare presto. Il passaggio di Dragowski allo Spezia sblocca anche Provedel alla Lazio, in arrivo per 2,5 milioni di euro”.