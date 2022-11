Napoli, per Natale il rinnovo di un big. Spalletti aspetta la crescita di tre calciatori

In questa stagione il Napoli ha l’obiettivo di vincere il campionato. La squadra di Luciano Spalletti gioca un calcio spettacolare e le ultime prestazioni del club azzurro sono state davvero esaltanti.

Il mister azzurro sta facendo un ottimo lavoro anche nella gestione della rosa. Nonostante i fuoriclasse presenti in squadra, l’allenatore è riuscito a far ruotare un po’ tutti e permettere anche a giovani come Zerbin e Gaetano di fare esperienza. Spalletti, in questa stagione, si aspetta un esplosione dei due giovani italiani, anche perché sono nell’età giusta per dimostrare le proprie qualità.

Un altro calciatore che non ha ancora espresso a pieno il proprio potenziale è Ndombele. Arrivato con una condizione fisica non ottimale, il francese sta migliorando di partita in partita e presto potrebbe diventare un elemento insostituibile per Spalletti.

Calciatore fondamentale della squadra, invece, è il centrocampista Stanislav Lobotka, il quale dovrebbe rinnovare il suo contratto con la SSC Napoli prima di Natale.

Si tratta di un calciatore che con le sue qualità di gestione palla sarebbe insostituibile per qualsiasi squadra. Il Napoli vuole blindarlo e consolidare la sua posizione all’interno della società.