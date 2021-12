Napoli, piace Kurzawa per la fascia: contatti già avviati

Non è di certo una notizia che il Napoli stia cercando un terzino sinistro da acquistare nella sessione invernale di calciomercato. Oltre al nome di Reinildo Mandava, che continua a rimanere in pole e di cui si sta parlando moltissimo in orbita partenopea, nelle ultime ore è spuntato il nome di un altro calciatore.

Si tratta di Laywin Kurzawa, che secondo quanto riportato dal media francese Footmercato, sarebbe finito sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Classe ’92 e molto duttile, il terzino francese era già stato in passato accostato al Napoli. Più recentemente invece, è stato ad un passo dalla Juventus.

Ora l’addio al club parigino è ormai dato per scontato, e considerate le esigenze del Napoli proprio in quel ruolo i tempi potrebbero essere maturi per un trasferimento alle pendici del Vesuvio. L’interesse c’è ed è reale.

Nell’ultimo periodo infatti il diesse Cristiano Giuntoli si sarebbe più volte recato a Parigi per trattare con l’entourage del calciatore e capire gli spiragli di una possibile operazione. Ovviamente il club di De Laurentiis ha fretta di chiudere, volendo concludere la trattativa già per gennaio.

Nei piani di mercato del Napoli comunque il sogno continua a rimanere Reinildo Mandava. Per non farsi trovare impreparati però la dirigenza sta ovviamente sondando più profili possibili. Questione di pochi giorni e l’identità del nuovo acquisto azzurro sarà necessariamente svelata.