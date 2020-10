Napoli, piace Toma Basic del Bordeaux: offerti 15 milioni di euro

Non è una notizia che il Napoli stia cercando un centrocampista. Assodato che l’investimento non potrà essere cospicuo, sul mercato la dirigenza azzurra vuole trovare qualche occasione utile alla causa.

Recentemente per quanto riguarda quest’esigenza del Napoli è spuntato un nome nuovo: si tratta di Toma Basic del Bordeaux. Il 23enne centrocampista croato è stato individuato dal direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli come ottimo prospetto, per il presente e per il futuro.

A tal proposito si è espresso il giornalista RAI Ciro Venerato, secondo il quale il Napoli si sarebbe già fatto avanti per il calciatore del club francese. Ecco le sue parole.

“Il Napoli ha recapitato una mail al Bordeaux proponendo un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Il club francese ha risposto che il calciatore andrebbe via solo se arrivasse una offerta con la formula del prestito con l’obbligo di riscatto per quindici milioni”.

Ancor più recentemente ha parlato del possibile affare anche Marcello Calvano, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quest’ultimo Basic gradirebbe molto vestire la maglia azzurra del Napoli, restano però da sciogliere alcuni nodi tra le due società.

“Ho parlato con chi è molto vicino al giocatore. Al ragazzo farebbe particolarmente piacere vestire la maglia del Napoli, sarebbe prontissimo già adesso. Sarebbe orgoglioso di vestire la maglia azzurra, l’agente ha già parlato con il club, l’offerta proposta dal Napoli sarebbe stata reputata interessante.”

“Il Bordeaux chiede una cifra che non rientra nei parametri del Napoli. Il Napoli è il club che si è mosso in maniera più concreta. Dovessero arrivare in futuro offerte da altri club al club ed al giocatore, però, ovviamente verranno prese in considerazione”.