Napoli, Politano ha chiesto cessione: con lui potrebbero andare via altri quattro top player

La decisione del presidente Aurelio De Laurentiis di procedere ad un taglio netto degli ingaggi non è piaciuta a molti calciatori, con i principali top player che hanno deciso di iniziare a guardarsi intorno in cerca di migliori opportunità. A questo, poi, si aggiunge anche i rapporti non proprio ottimali con il mister Luciano Spalletti.

Un calciatore che ha espresso pubblicamente il proprio dissenso è l’attaccante Matteo Politano, il quale ha praticamente creato una frattura insanabile con il mister dopo le dichiarazioni del suo agente.

Politano, in particolare, ha fatto sapere di non gradire la poca fiducia del mister e della società, con l’allenatore, in particolare, che troppo spesso ha preferito altri calciatori rispetto a lui.

Per il momento due sono i club interessati al calciatore, Valencia e il Milan. Il club italiano, in particolare, si sarebbe fatto sotto presentando un’offerta. Aurelio De Laurentiis, però, ha fatto sapere che non prenderà in considerazioni offerte inferiori ai 15 milioni di euro.

Oltre a Matteo Politano, anche altri calciatori starebbero valutando l’addio: Victor Osimhen, Dries Mertens, Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Una situazione bollente in casa Napoli che rischia di far ‘saltare’ la stagione del ritorno in Champions League.