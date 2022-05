Napoli: previste 1000 assunzioni a tempo indeterminato

È previsto un nuovo concorso pubblico da parte del Comune di Napoli. La procedura, che verrà indetta entro settembre, prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 1000 profili professionali.

1000 ASSUNZIONI – Data la preparazione per le prove preselettive per 945 assunzioni di dipendenti di categorie C e D, profili medio-alti, tra amministrativi e funzionari, l’Ente, in queste ore, è pronto a discutere con il Ripam per poter raggiungere un accordo.

Riguardo questo futuro concorso, non è stato rilasciato nulla sul bando e sulle indicazioni che si dovranno seguire per potervi partecipare. Nonostante ciò è stato annunciato che tra i requisiti, è necessario essere in possesso del diploma di maturità o del diploma di laurea.

Questa procedura concorsuale, però, non sarà l’unica che il Comune di Napoli indirà. Infatti è previsto un concorso per l’assunzione di 100 dipendenti per migliorare il servizio di riscossione dei servizi e un altro per la copertura a tempo indeterminato di 55 dirigenti.

Da quanto assicurato da sindaco Gaetano Manfredi, le assunzioni avverranno in tempi brevi. Già da fine del 2022 avverranno i primi inserimenti, nei successivi due anni avverrà lo scorrimento delle graduatorie.