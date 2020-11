Napoli-Rijeka, le probabili formazioni: Gattuso cambia sei calciatori, fuori Mertens

Dopo la brutta sconfitta in casa contro il Milan di Stefano Pioli, il Napoli punta a riprendersi subito nella partita contro il Rijeka. Allo stadio San Paolo andrà in scena la partita di Europa League.

In occasione della gara, il mister Rino Gattuso punta a far ruotare i calciatori, con alcuni big che potrebbero essere risparmiati in vista della partita contro la Roma.

In porta dovrebbe essere confermato Meret, con Ospina che sta ancora recuperando dall’infortunio al piede rimediato in Nazionale.

In difesa, invece, riposo per Manolas e Mario Rui, con Ghoulam che dovrebbe giocare dal primo minuto. A centrocampo, invece, si rivedranno Lobotka e Zielinski dal primo minuto. In attacco spazio ad Andrea Petagna, Elmas e Poltano. Quest’ultimo, però, è in ballottaggio con Lozano per una maglia da titolare. Questa la probabile formazione degli azzurri:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.