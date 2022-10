Napoli, rinnovo Lobotka: trovato l’accordo

Tutto fatto per il rinnovo di Lobotka: la società ha trovato l'accordo con l'entourage del calciatore ed è pronto per restare in azzurro

Il rinnovo di Lobotka è ormai fatto: la società azzurra ha trovato l’accordo con l’entourage del calciatore, pertanto resterà in azzurro ancora per un po’. Stando alle informazioni di Calciomercato.it, ieri la dirigenza del Napoli ha incontrato gli agenti del giocatore e trovato un accordo per farlo rimanere.

Rinnovo pronto: si pensa fino al 2027

Il tutto verrà formalizzato e ufficializzato nei prossimi giorni ma intanto Aurelio De Laurentiis ha blindato Lobotka per tenerlo a Napoli. Dopo il primo anno e mezzo assai deludente per lui, Luciano Spalletti l’ha rilanciato diventando ora un punto fisso per la squadra.

L’entourage e la dirigenza del Napoli hanno trovato un accordo per il contratto in scadenza a giugno 2025. Il calciatore slovacco dunque resterà in azzurro fino al 2027, non ci resta che attendere le formalità che dovrebbero arrivare prima del Mondiale.

Il suo ingaggio, inoltre, toccherà quota 3 milioni a stagione più bonus. Il centrocampista quindi è diventata una pedina intoccabile per il Napoli di Spalletti.