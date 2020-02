Napoli, rischio flop investimento: De Laurentiis preoccupato

Aurelio De Laurentiis è già al lavoro per la prossima stagione, ma è preoccupato anche per quella attuale. Quattro, infatti, sono stati gli acquisti per cercare di risollevare subito la situazione, e due per il nuovo anno. Rrahmani e Petagna, infatti, arriveranno in azzurro solo a partire da giugno.

In casa Napoli, però, c’è una questione delicata e riguarda Hirving Lozano. Arrivato per oltre 40 milioni di euro, il calciatore non è ancora riuscito a mettersi in mostra e, con l’arrivo di Gennaro Gattuso, le sue opportunità sono state praticamente nulle. Il nuovo mister, infatti, non lo considera ancora adatto a giocare in una squadra come il Napoli.

Aurelio De Laurentiis è molto preoccupato per la situazione che si sta creando su Lozano. L’investimento fatto, infatti, è il più alto di sempre della storia azzurra e si rischia di bruciare un patrimonio. Per questo il presidente avrebbe chiesto di far giocare qualche partita in più al giocatore.

Per il Napoli, quindi, sarebbe una vera e propria tragedia dal punto di vista economico e di bilancio. De Laurentiis aveva previsto ben altro e quindi, in caso di permanenza di Gattuso anche il prossimo anno, due sono le soluzioni possibili. O rivolgersi a Raiola e cercare di piazzare il ragazzo al miglior prezzo possibile prima che svaluti o sperare in Carlo Ancelotti.

Quest’ultimo, infatti, è da sempre un grande pupillo del messicano e proprio lui avrebbe fatto comprare il giocatore. La speranza di Aurelio De Laurentiis, quindi, è quella di recuperare l’investimento grazie a Carlo Ancelotti, il quale potrebbe offrire una cifra considerevole pur di riavere il suo pupillo.