Napoli, Rudi Garcia si è offerto per subentrare al posto di Luciano Spalletti

Rudi Garcia si è offerto al Napoli per subentrare al posto di Luciano Spalletti. L’ex allenatore dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, come riportato dal portale AreaNapoli.it, vuole ritornare ad essere protagonista e per questo avrebbe fatto accostare il suo nome da alcuni operatori di mercato.

Dopo l’esperienza estera conclusa non in modo eccezionale alla squadra araba, Rudi Garcia è attualmente libero ed in attesa di una panchina. Il suo nome, però, non sembra essere nei radar di Aurelio De Laurentiis, il quale sarebbe pronto a puntare tutto su uno tra Vincenzo Italiano e Luis Enrique, con quest’ultimo che rappresenta al momento l’ipotesi più concreta.

Il nome di Rudi Garcia, in passato, è stato accostato al Napoli. Due anni fa così parlava in merito ad un possibile ritorno in Italia dopo l’esperienza alla Roma: “In Italia ci sono tante squadre forti con tanti grandi allenatori. Forse torno, vediamo! L’Italia è nel mio cuore, mi piacerebbe anche scoprire Inghilterra e Spagna ma anche l’Italia è una possibilità. Seguo e seguirò la Serie A con molta attenzione“.