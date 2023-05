Napoli, suggestione Benzema. Il procuratore De Santis: “Discorsi aperti con più di un club italiano”

Ai microfoni di 1 Station Radio, il procuratore Lorenzo De Santis ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato di mercato soffermandosi, in particolare, su un importante voce di mercato riguardate l’attaccante del Real Madrid, Karim Benzema: “Da quel che so sono stati aperti dei discorsi con più di un club italiano. Sicuramente, con la cessione di Osimhen, Napoli e Milan potrebbero essere le squadre da considerare in prima fila“

“Sappiamo bene quanto sia fluido il mercato […]. Sostituire Osimhen non è facile. Nelle scorse stagioni aveva già saputo dimostrare le proprie qualità, ma quest’anno possiamo dire di aver ammirato tutto il suo potenziale. Ciò detto, conosciamo le regole del mercato, e quanto sia difficile rinunciare a determinate offerte. Le strade sono due: puntare su un giocatore già consolidato, come potrebbe essere la suggestione Benzema, il quale potrebbe decidere, a questo punto della carriera, di giungere nel nostro campionato già nel prossimo anno; oppure, un giovane in ascesa e da valorizzare“.

La SSC Napoli, con l’addio di Spalletti, potrebbe quindi prendere una decisione a sorpresa per vincere subito, ovvero acquistare giocatori già pronti e in grado di fare subito la differenza.

Karim Benzema rappresenta una grande suggestione per la SSC Napoli ed, ovviamente, arriverebbe in maglia azzurra solo in caso di un eventuale addio dell’attaccante titolare Victor Osimhen.