Napoli, Sarri interessato ad un calciatore. Un ex fedelissimo è finito in ‘rovina’: ora vale 1 mln

Pochi sono i calciatori rimasti nella SSC Napoli dai tempi di Maurizio Sarri. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il dirigente Cristiano Giuntoli, negli ultimi anni hanno effettuato una vera e propria rivoluzione, ringiovanendo la rosa e comprando dei calciatori giovani di grande livello.

Uno dei ragazzi di Maurizio Sarri è sicuramente Piotr Zielinski. Arrivano in Campania proprio su indicazione dell’allenatore di Figline, il centrocampista polacco è diventato un perno inamovibile della squadra racimolando oltre 300 presenze in maglia azzurra. Proprio durante la scorsa estate, Sarri ci ha provato per portarlo alla Lazio chiedendolo a Claudio Lotito.

L’allenatore è infatti rimasto in buoni rapporti con i suoi ex calciatori e proprio con Zielinski il mister ha fatto sapere che la sua porta è sempre aperta. Proprio il polacco ha infatti il contratto in scadenza nel 2024 e al momento non ci sono margini di trattativa per il rinnovo.

Un altro calciatore che però non è riuscito a sfondare, anche per colpa degli infortuni, è Faouzi Ghoulam. Il terzino azzurro era infatti considerato un top player dal presidente De Laurentiis e nel corso degli anni ha rifiutato offerte milionarie. Ora, però, il suo valore si è completamente azzerato. È valutato un milione di euro.