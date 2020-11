Napoli-Sassuolo, Gattuso: “Potevamo fare di più! Non parlo del rinnovo perché…”

Al termine della partita contro il Sassuolo, l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato non solo della brutta sconfitta del San Paolo, ma anche del suo rinnovo contrattuale. Ecco i principali aspetti evidenziati.

“Abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. Potevamo fare di più, ma la sconfitta ci sta. Non dobbiamo stare qui a parlare se c’era rigore o no. Se non è andato al VAR l’ha vista così, se non l’hanno chiamato l’hanno vista così“.

“Noi le occasioni le abbiamo avute, ma è mancata la qualità. Il problema non erano i centrocampisti. Abbiamo fatto entrare Zielinski ed Elmas per farli entrare in forma. Il problema non era solo la verticalizzazione dei centrocampisti, ma noi stavamo in partita. La sensazione era di poter far gol e non ricordo grandi chance per il Sassuolo prima dell’episodio del rigore“.

Rino Gattuso, quindi, non recrimina per il mancato rigore su Osimhen, ma per le occasioni non sfruttate da parte dei suoi ragazzi.

Al termine dell’intervista, poi, Gattuso ha invitato a non parlare del suo rinnovo, anche per una questione scaramantica: “Lasciamo stare. Ogni volta che parlo di rinnovo non ne vinco una, anche al Milan!“