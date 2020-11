Napoli-Sassuolo, De Zerbi surclassa Gattuso. Azzi: “Mertens e Osimhen stanno deludendo”

Contro il Sassuolo il Napoli ha deluso, c’è poco da dire. La squadra di Rino Gattuso ha rimediato una sconfitta pesante che fa riflettere. A deludere, infatti, è stato soprattutto il gioco, con gli uomini di De Zerbi che hanno surclassato gli azzurri.

Il giornalista di Repubblica, Marzo Azzi, ha scritto su Twitter: “L’errore decisivo l’ha commesso Mertens, che sta giocando male e ha condannato il Napoli al ko. Pure Osimhen ha deluso, ma ho l’impressione che i compagni non abbiano ancora capito il suo modo di giocare. I rifornimenti dovranno arrivargli molto più in fretta“.

Il giornalista, quindi, critica in modo aspro i due attaccanti del Napoli e soprattutto le prestazioni di Dries Mertens.

Anche Victor Osimhen, dopo la ‘sfuriata’ iniziale, ha iniziato ad avere qualche problema, soprattutto con le squadre che si difendono.

Arrivato per circa 70 milioni di euro, Osimhen fino a questo momento ha messo a segno una sola rete. Il suo contributo sicuramente è stato decisivo in numerose occasioni da gol, tuttavia, l’obiettivo di un attaccante è mettere la palla in rete. Pesa come un macigno il tiro non messo in porta durante i primi minuti di gioco per un errore del portiere avversario.