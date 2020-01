Napoli scatenato, dopo Demme e Lobotka già definito il terzo acquisto del 2020

Il calciomercato, con il mese di gennaio, è entrato nel vivo. Il Napoli è sicuramente la squadra che necessitava di qualche ritocco, con il mister Gennaro Gattuso che aveva richiesto di intervenire per acquistare un calciatore a centrocampo e rinforzare il settore centrale della squadra. Il nuovo allenatore, infatti, ha spesso evidenziato la mancanza di equilibrio.

Per accontentarlo, il presidente Aurelio De Laurentiis gli ha acquistato ben due calciatori: Demme e Lobotka. Questo fa capire con la società partenopea crede molto nel suo nuovo allenatore e ci sia l’intenzione di continuare con Gennaro Gattuso anche in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Per questo, la dirigenza partenopea ha pensato bene di non aspettare e acquistare subito Diego Demme, centrocampista del Lipsia arrivato in azzurro per una cifra di 12 milioni di euro che, con i bonus, sarà di poco inferiore ai 15 milioni. Il giocatore ha deciso di lasciare la sua squadra attualmente prima in classifica per coronare il sogno di vestire la maglia azzurra.