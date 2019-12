Napoli, senti Calemme: “Fabian arrabbiato perché sa di valere di più. Callejon vuole restare”

Mirko Calemme, giornalista sportivo e corrispondente italiano per il media spagnolo AS, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Argomento protagonista delle dichiarazioni è stata la situazione attuale degli spagnoli in casa Napoli: Fabian Ruiz e José Maria Callejon.

In particolare è stato analizzato il caso del centrocampista ex Betis, il quale si è lasciato andare a un gesto nervoso dopo essere stato sostituito nella gara contro il Sassuolo. Ecco quindi le parole di Calemme a tale proposito.

“Fabian sa benissimo che sta rendendo neanche un quarto per ciò che vale e per questo ieri si è arrabbiato al cambio. Ma, non era una polemica nei confronti dell’allenatore il cambio ci stava tutto”.

Ovviamente molto importante è anche la questione rinnovo che vede protagonista Callejon. L’esterno azzurro è da tempo al centro di voci che lo vorrebbero in Cina da Benitez e Hamsik e quindi lontano dal Napoli. Ecco allora le parole del giornalista riguardo a questa situazione.

“La priorità di Callejon è restare a Napoli, ma è normale pure che ci siano sirene di mercato importanti per un calciatore dalla sua qualità. Vedremo se ci saranno le condizioni per il rinnovo: il dato di fatto è che entrambe le parti vogliono continuare insieme, ma è prematuro dire che alla fine questo rinnovo ci sarà”.