Napoli, senti Corbo: “De Laurentiis non vuole incontrare Insigne”

Antonio Corbo, giornalista sportivo ed editorialista per Repubblica, è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni dell’emittente Radio Marte. Oggetto delle sue parole è stata la situazione non facile che il Napoli sta vivendo, tra ammutinamento e caso Insigne. Ecco le sue parole.

“Vicenda ammutinamento? Se il Napoli avesse conquistato l’ultima Champions, evidentemente, sarebbe stato tutto accantonato. La squadra ha fallito un obiettivo che era alla sua portata. I 50 milioni della qualificazione alla Champions erano fondamentali”.

“In questo clima, vi sembra mai possibile mettere in agenda a Castel di Sangro l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne per il rinnovo? Obiettivamente, appare difficile che il confronto avvenga. Il ragazzo spera di parlare del suo futuro, ma il presidente non sembra interessato a questo incontro, quindi è inutile iniziare a dire che si vedranno. Chi lo ha detto che l’incontro si farà?”.

Insomma, un Antonio Corbo che va contro corrente rispetto a quella che è la narrazione classica che i media stanno facendo della vicenda in questi giorni. Ciò che appare certo è che il tempo stringe ed a breve una decisione ufficiale dovrà essere presa, incontro o no.

Difficile infatti che la situazione si evolva in un Milik bis, anche perché ormai la società dovrebbe aver imparato la lezione. Non vi è una terza via contemplata: o rinnovo o cessione immediata, il bivio è netto.