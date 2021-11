Napoli, senti Hanifi: “Ounas è clamoroso, può essere il nuovo Mahrez”

Brahim Hanifi, giornalista algerino molto famoso in patria, è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Oggetto delle sue parole è stato soprattutto Adam Ounas, che nell’ultimo impegno stagionale del Napoli contro il Legia Varsavia ha realizzato un gol di rara bellezza. Ecco le sue dichiarazioni-

“Ieri la squadra azzurra di Luciano Spalletti è stata veramente straordinaria, devo dire che ho visto fare cose incredibili a questa compagine. E poi lasciatemelo dire, per me il Napoli ha il nuovo Riyad Mahrez, non ho nessun dubbio: Adam Ounas, ieri ha fatto un gol clamoroso. Questo calciatore ha tutte le caratteristiche per emulare il suo connazionale”.

“Adam può giocare a destra, a sinistra, trequartista, è veloce. Lui deve essere lasciato libero in squadra e ieri si è visto. Per me questo calciatore incredibile sarà molto utile a questo Napoli soprattutto da trequartista, libero di agire sulla destra o sulla sinistra”.

“A lui serve la fiducia, non è titolare, ma può fare grandissime cose a disposizione di Luciano Spalletti. Anche in patria mi chiedono di lui e lo paragonano tutti a Mahrez, che da noi è un vero e proprio idolo“.

Un paragone probabilmente eccessivo e prematuro, eppure le qualità di Adam Ounas sono fuori discussione. Luciano Spalletti ha più volte dimostrato di potergli dare molta fiducia, ed il calciatore sta ripagando volentieri il proprio allenatore spaccando le partite a gara in corso. Chissà che il suo apporto alla squadra non possa risultare determinante a lungo andare.