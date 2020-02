Napoli, senti Iannicelli: “Allan via a fine stagione. Rifondazione? Doveva essere fatta prima”

Peppe Iannicelli, giornalista molto vicino alle varie tematiche azzurre, ha rilasciato interessanti dichiarazioni durante il corso della trasmissione Campania Sport, abitualmente in onda su Canale 21.

Molti i temi trattati dall’opinionista: il caso Allan, la stagione attuale, la rifondazione in corso e la partita di questa sera contro la Sampdoria. Ecco dunque le sue parole.

“Abbiamo incrociato le fonti, sappiamo che il diverbio tra Allan ed Edo De Laurentiis è stato violentissimo verbalmente. Ora si può fare buon viso a cattivo gioco per salvare la stagione, ma poi si va via in estate.”

“Nel Napoli quest’anno è venuto a mancare l’arrosto. Non si può accusare di fumosità chi lo critica, perché battere la Sampdoria sarebbe troppo poco per riscattare una stagione che ha evidenziato tutti i limiti di questa squadra”.

“Io do di matto, perché il Napoli vale quattro volte la Sampdoria! I valori in campo sono talmente sperequati in campo che non possiamo parlare di impresa in caso di vittoria al Marassi. Fissiamo questo punto, altrimenti finiamo fortemente fuori strada. Se il Napoli era tanto più forte delle altre, perché adesso non occupa una posizione migliore nella classifica di Serie A?”

“Il motivo è da ascrivere alla stessa squadra: non sempre i calciatori hanno fatto il loro dovere, però il valore resta assodato. Il Napoli sta facendo una rifondazione mirata e chirurgica, poteva essere fatta anche prima. Se trovate nella Sampdoria uno più forte del suo corrispettivo del Napoli, non mangio l’arrosto”