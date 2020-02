Hunter Tylo ai tempi di Beautiful rispetto ad adesso, i commenti negativi dei fan

Hunter Tylo è nota a tutti per il suo ruolo nella soap opera Beautiful e per le numerose operazioni chirurgiche effettuate sul suo corpo. Oggi il cambiamento rispetto a prima è molto visibile, e non sono mancanti i commenti a riguardo.

I RITOCCHI – Hunter Tylo ha compiuto 57 anni nel mese di luglio (il 3 per l’esattezza). È passato tanto tempo da quando ha lasciato la serie Tv e il mondo dello spettacolo in generale, questo per dedicarsi a problemi famigliari ed economici. La bellissima attrice non ha affatto perso il suo fascino ma, tra i tanti ritocchi che ha subito, il suo viso ha cominciato a cambiare rendendo sempre più evidenti gli interventi. Una esagerazione di botox e lifting secondo alcuni fan, i quali non le hanno risparmiato i loro commenti negativi. Questo perché, a dir loro, la star non necessitava di tali “modifiche” in quanto era già perfetta com’era. Ovviamente si tratta di una scelta personale che non deve in alcun modo coinvolgere altri e dettata sicuramente da un motivo ben preciso che non ci è dato sapere.

BEAUTIFUL – Nella soap opera che l’ha resa celebre, Lei interpretava la psichiatra Tylor Hamilton. Era la moglie di Ridge Forester, rivale in amore di Brooke e grande amica di Stephanie, la madre del marito. Un personaggio molto ambiguo che è rimasto impresso in molti appassionati della serie. Per vedere una foto di Hunter Tylo ai tempi di Beautiful, clicca qui.