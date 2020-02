Napoli, senti Martino: “Mertens e Gattuso rimarranno. Mercato azzurro da Oscar”

Questa mattina, nel corso della trasmissione radiofonica sportiva “Radio Goal” in onda sulla frequenza Radio Kiss Kiss, il giornalista Carmine Martino ha analizzato e commentato il mercato invernale portato avanti dal Napoli. Ecco le sue parole.

“Oscar del mercato che va al Napoli, squadra che ha speso di più. Rammarico solo per Amrabat, andato alla Fiorentina per motivi contrattuali. In linea di massima sì è portati avanti, è il primo step di una rifondazione napoletana.

Sui nuovi acquisti

“Rappresentano un’ossatura di medio-alto livello. A Giugno, si spera, arriveranno i campioni. Ci tengo a ribadire che il Napoli ha preso giocatori di cui necessitava, possono fare la differenza insieme a pezzi da novanta. 84 mln spesi? Novità che ha lasciato tutti meravigliati. Quest’anno si è creata una situazione contingente per correre ai ripari. Sono tutti elementi funzionali al 4-3-3 di Gattuso. La sensazione è che il tecnico calabrese possa restare.”

Su Mertens

“Mertens rimarrà in azzurro. Mi aspettavo qualche cessione last minute. Evidentemente il belga vuole arrivare fino in fondo con la maglia azzurra. Il Chelsea lo voleva fortemente. Samp-Napoli? Potrebbe essere la partita della svolta. Aspetto la prestazione di lunedì sera per sbilanciarmi sugli azzurri”.