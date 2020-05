Napoli, senti Paganini: “Affare Belotti in standby, ADL sogna Icardi”

Paolo Paganini, esperto di mercato e giornalista RAI sempre molto vicino alle tematiche riguardanti il Napoli, è intervenuto quest’oggi nel corso della trasmissione Radio Goal in onda sulla frequenza radiofonica Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole.

“Sul futuro di Mertens, c’è un continuo tira e molla sulla questione relativa al rinnovo contrattuale. Ci sono anche Inter e Monaco, ma parliamoci chiaro, il Napoli spera di far leva sulla volontà del ragazzo, che ha come obiettivo, quello di restare in azzurro essendo molto attaccato alla piazza partenopea”.

Rinnovo o non rinnovo del belga, vi è comunque un giocatore offensivo del Napoli che sarà con ogni probabilità ceduto: Arkadiusz Milik. Ecco allora che il club azzurro dovrà sostituirlo e per tale motivo la società si sta guardando attorno.

“La volontà di Aurelio De Laurentiis è quella di regalare un grande colpo in attacco alla squadra di Gattuso. Mauro Icardi è il grande obiettivo, qualora dovesse andare via dal PSG. Il club azzurro sta valutando anche Gallo Belotti, ma il suo destino è legato molto ad Icardi”.

Il sogno Mauro Icardi quindi continua a persistere e ad affascinare Aurelio De Laurentiis. Paganini conclude poi così il suo intervento radiofonico: “Con il Torino, inoltre, si sta parlando anche di altre situazioni, Baselli, Izzo, ma Belotti è in stand by al momento. Il grande obiettivo per l’attacco è Icardi”.