Uomini e Donne Over, Sossio Aruta e Ursula Bennardo presto sposi

Oggi è andato in onda il consueto appuntamento con Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi. Il programma ha preso una piega diversa con l’emergenza Coronavirus e la redazione sta cercando in tutti i modi di rispettare il distanziamento sociale. Maria De Filippi, per superare questo momento complesso, aveva ideato un nuovo format: Giovanna Abate e Gemma Galgani alle prese con degli spasimanti misteriosi tramite chat, Purtroppo non ha riscosso molto successo e Mediaset è dovuta correre ai ripari tornando in studio.

OGGI IN STUDIO SOSSIO E URSULA – Nella puntata di oggi, diversi ospiti tra cui Sossio Aruta e Ursula Bennardo e in collegamento Alfonso Signorini. Dopo aver dedicato del tempo a Gemma Galgani e l’aitante corteggiatore di 26 anni, sono entrati in studio Sossio e Ursula.

Il collegamento con Alfonso Signorini non è stato casuale: il conduttore e giornalista è stato testimone di un’importante proposta di Sossio per la sua compagna Ursula. La coppia, attraverso un filmato, ha ripercorso la loro intensa e travagliata storia d’amore, dagli inizi a Temptation Island, fino alla nascita della piccola Bianca.

Il calciatore napoletano, inoltre, ha ribadito come all’interno della casa del Grande Fratello Vip pensasse spesso alla sua compagna e alla bambina, soprattutto dopo aver appreso le varie informazioni sul Coronavirus. La paura è aumentata quando Adriana Volpe ha dovuto abbandonare il gioco a causa di problemi familiari legati al virus.

SOSSIO CHIEDE A URSULA DI SPOSARLO – Sossio ha organizzato per la sua Ursula una grande sorpresa proprio nello studio che li ha fatti incontrare. Dopo aver guardato il filmato della loro storia d’amore, Maria De Filippi ha invitato il cavaliere ad andare dietro le quinte per un problema al microfono e nel frattempo, un altro filmato ha fatto scendere delle lacrime di commozione sul volto di Ursula.

Sossio è rientrato in studio con un mazzo di girasoli, ha dichiarato il suo amore alla donna e le ha fatto la fatidica proposta di matrimonio. Ursula ha accettato e ha chiesto al compagno sorridendo: “Vuoi diventare mio marito?”. Per ovvie ragioni, al momento non è possibile organizzare il matrimonio ma, finita la pandemia, i due parleranno con Maria De Filippi per aggiornarla sui preparativi.