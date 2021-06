Napoli, senti Pistocchi: “Spalletti non va pazzo per due difensori azzurri”

Ai microfoni di Radio Amore Campania, il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche del Napoli e del suo nuovo allenatore, Luciano Spalletti.

“Spalletti è un buon allenatore, ha sempre tirato il massimo dalla sue squadre. Trova una rosa abbastanza buona per il suo calcio”.

“A centrocampo ha due giocatori forti come Demme e Fabian, so che Spalletti non va pazzo per Manolas e Maksimovic se gli rinnovano il contratto. Trova un organico molto valido, dopo la Juventus c’era il Napoli quest’anno“.

Luciano Spalletti, quindi non sarebbe molto contento di due dei difensori attualmente presenti nella rosa azzurra.

Pistocchi ha infine rivelato: “Luciano è un fumantino, l’unico dubbio può essere il rapporto con De Laurentiis che proprio un tranquillone non è“.