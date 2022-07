Napoli, sfida con l’Inter per Dan-Axel Zagadou

Il Napoli continua la sua campagna acquisti fino all’inizio della nuova stagione. Il club ha come unico obiettivo quello di ridimensionare la squadra ed essere competitivi non solo in campionato ma anche in Champions League. In questo momento, potrebbe esserci una vera e propria sfida con l’Inter per acquisire Dan-Axel Zagadou, dal Borussia Dortmund.

Addii importanti e nuovi arrivi

Gli addii ufficiali di David Ospina e Kalidou Koulibaly costringono il club a guardarsi intorno per colmare dei vuoti molto importanti. Ci sono tanti profili validi sulla scrivania di Giuntoli, ma non sarà così semplice portarli a Napoli e abbattere la concorrenza.

Dopo Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, il club azzurro è pronto ad accogliere Leo Skiri Østigård: c’è l’accordo totale con il giocatore e con il Brighton per il trasferimento. Tuttavia, per il reparto difensivo manca ancora un big da piazzare.

Interesse per Dan-Axel Zagadou

Per questo motivo, il Napoli è sulle tracce di Zagadou, difensore ex Borussia Dortmund attualmente svincolato. Il giocatore ha dimostrato di avere delle caratteristiche importanti, perfette per il club azzurro ma bisognerà concludere in fretta perché non resterà a lungo disponibile.

Il difensore classe 1999 piace molto ai club europei ma anche agli altri club in Italia. Pochi giorni fa, infatti, gli agenti di Zagadou sono stati avvistati nella sede dell’Inter. A quanto pare, quindi, c’è concorrenza per avere il giocatore.