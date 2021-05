Napoli, si complica il rinnovo di Fabian Ruiz: spunta il nome del sostituto

Con l’avvicinarsi del calciomercato, oltre alle varie trattative di compravendite, iniziano ad entrare nel vivo anche le trattative interne agli organici dei club: quelle per i rinnovi contrattuali. In quel di Napoli in particolare vi è una situazione che tiene banco più di tutte: quella riguardante Fabian Ruiz.

Secondo quanto scritto nelle ultime ore dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista spagnolo non ha ancora accettato il rinnovo contrattuale offertogli dal Napoli. Il suo attuale contratto scadrà nel giugno 2023 ed in caso di mancato prolungamento il calciatore potrebbe dire anzitempo addio al club partenopeo.

L’intenzione di Fabian Ruiz sembra quella di fare ritorno in Spagna: il sogno del calciatore è approdare in una tra Atletico Madrid e Real Madrid. Il Napoli così sta iniziando a guardarsi intorno per trovare l’eventuale sostituto dello spagnolo.

Sempre secondo quanto raccolto dai media, l’indiziato numero 1 per prendere il posto del calciatore ex Betis risponde al nome di Charles De Ketelaere. Il 20enne centrocampista del Bruges ha letteralmente stregato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro ed il fattore anagrafico, unito alla già solida esperienza accumulata dal giovane belga, fa ben sperare per l’immediato futuro. Appare comunque ovvio che De Laurentiis non lascerà andare via facilmente Fabian Ruiz, per la quale cessione è richiesta una cifra importantissima, tra i 50 ed i 60 milioni.