Napoli, si spinge per Tanganga: concorrenza con il Milan

Japhet Tanganga è un difensore centrale classe 1999 in uscita dal Tottenham. In Europa ci sono molti club interessati a lui, ma nelle ultime ore è spuntato un interesse anche da parte del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Concorrenza italiana

Su Tanganga c’è da tempo anche il Milan di Stefano Pioli, ma secondo quanto riporterebbe Sportitalia attualmente in lista ci sarebbe anche il Napoli. Cristiano Giuntoli, infatti, segue da molto vicino le vicende della Premier League e in particolare del difensore centrale classe 1999.

Al giocatore piacerebbe avventurarsi in Italia, soprattutto giocare in Champions League. Tuttavia, ci sono diversi nodi da sciogliere, primo fra tutti il suo posto in squadra. Al momento non è chiaro se il Napoli lo segue in riferimento ad un eventuale partenza di Koulibaly o prenderlo in ogni caso, diventando così ufficialmente il quarto centrale.

Anche in Premier è ricercato

Tanganga dovrà decidere a breve il suo futuro, la concorrenza italiana c’è ma anche in Premier League ci sono dei segnali di interessamento. Southampton ed Everton, infatti, lo starebbero monitorando.