Napoli-Spalletti, ecco l’indizio che svela l’accordo: Lobotka tolto dal mercato per volere del toscano

Luciano Spalletti è l’uomo designato per guidare il Napoli per il prossimo futuro. Il coach toscano pare aver superato nell’indice di gradimento i vari Allegri, Inzaghi e Fonseca e si avvicina ogni giorno di più al capoluogo campano dopo la parentesi nerazzurra e un meritatissimo anno sabbatico. Ma non è tutto perché oggi, un piccolo particolare potrebbe svelare la quasi ufficialità dell’affare. La cessione di Lobotka è stata improvvisamente bloccata e a volerlo parrebbe esser stato lo stesso Spalletti.

Il Napoli ci ripensa e toglie Stanislav Lobotka dal mercato. Una decisione repentina e inspiegabile soprattutto alla luce delle tante voci che volevano l’ex Celta ad un passo dall’addio dopo la delusione di questo anno e mezzo in azzurro. Eppure i rumor delle ultime ore vorrebbero la storia tra il calciatore e il Napoli tutt’altro che conclusa.

Tutto merito di Luciano Spalletti che invece reputa fondamentale il mediano slovacco per l’equilibrio dell’undici che vorrebbe proporre al Diego Armando Maradona. Un’idea che sconvolge soprattutto perché De Laurentiis era pronto a rispedire al mittente il giocatore sperando di guadagnarci almeno una quindicina di milioni dopo l’esborso di quasi 21 avvenuto soltanto sedici mesi fa.

Tutto bloccato, dunque e una nuova chance di risplendere per il centrocampista che finora in questo campionato è sceso in campo soltanto per 527 minuti in 23 match. Eppure il fils rouge che lega Lobotka a Spalletti non lo si viene a scoprire soltanto oggi.

Si racconta che l’ex allenatore di Roma, Fiorentina e Zenit avesse un vero e proprio debole per Lobotka già ai tempi dell’Inter quando a più riprese lo avrebbe chiesto a Zhang e Marotta (senza esito) già nel 2019. Ritrovarlo al Napoli farebbe felicissimo il toscano che nel caso di rilancio potrebbe rendere allo stesso modo contenta tutta la dirigenza con una super rivalutazione del cartellino del suo numero 68.