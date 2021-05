Mercedesz Henger, rompe il silenzio: la verità sulla sua storia con Lucas

Recentemente si è parlato della fine della storia tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Una coppia nota sui social e sui salotti televisivi per gli alti e bassi avuti durante la relazione, iniziata nel 2018.

Dopo i vari rumors che parlavano di aria di crisi tra i due, è giunto l’annuncio dell’ex volto di Uomini e Donne. Lucas ha infatti ammesso la fine della sua turbolenta storia d’amore con Mercedesz. Dopo un iniziale silenzio, però, la figlia di Eva Henger ha deciso di rompere il silenzio durante una recente puntata di Pomeriggio 5.

È FINITA CON LUCAS? – Ospite al noto salottino pomeridiano di Barbara D’Urso, l’ex naufraga ha deciso di rompere il silenzio. Durante la puntata di Pomeriggio 5, la ragazza ha voluto far chiarezza sulla sua situazione con Lucas.

Stando alle dichiarazioni di Mercedesz, i due non si sarebbero affatto lasciati. La ragazza ha infatti rivelato: “Quando Lucas ha messo quella storia effettivamente la situazione era quella. Non stavamo insieme. Di recente stiamo litigando un sacco. Credo anche per questa quarantena, non è facile per le coppie. Soprattutto se siamo due teste calde”.

Continuando, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha aggiunto: “Ci siamo presi una piccola pausa e sono andata a stare da mio zio. La chiacchierata l’abbiamo fatta l’altro ieri e abbiamo deciso di provare a risolvere, con la prospettiva di avere più libertà tutti e due. Siamo tornati insieme e ora sono tornata a casa con lui”.

Nonostante sembra che i due stiano cercando di risolvere, alla figlia di Eva Henger non è affatto andato giù il comportamento del fidanzato: “Avrei affrontato questa situazione in privato, senza che la gente commentasse sui social”.