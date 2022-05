Napoli, Spalletti insiste sulla volontà di tenere David Ospina: gli ultimi aggiornamenti

Luciano Spalletti, attualmente tecnico del Napoli, ha un contratto con il club per ancora un anno più opzione per i successivi due. La sua permanenza in squadra, quindi, sembrerebbe non discutibile ma non impossibile. Aurelio De Laurentiis, presidente del club, è felice perché il tecnico ha riportato la squadra in Champions League, tuttavia, Spalletti ha le idee chiare su come allenare la rosa l’anno prossimo.

Rebus portieri

Il club deve necessariamente sciogliere il rebus portieri e il tecnico ha chiesto, senza troppi giri di parole, di tenere David Ospina. Il portiere colombiano ha un contratto in scadenza ed è richiesto da molte squadre, infatti, ha fatto sapere che intenderà valutare offerte di rinnovo a partire almeno da un ingaggio di 2 milioni netti a stagione. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato di questa complessa trattativa.

“Il problema di base è economico, perché Ospina chiede almeno la conferma dell’attuale contratto, con 2 milioni netti di ingaggio. Una spesa che però sarebbe stavolta più alta al lordo per il club che sul rinnovo non potrebbe più applicare le detrazioni fiscali previste nel decreto crescita e sfruttate nel contratto stilato nel 2019, dopo il riscatto del cartellino dall’Arsenal.

Ma ci sono i margini per discutere, servirà probabilmente anche l’intervento diretto del presidente Aurelio De Laurentiis, che potrebbe risultare decisivo. Ospina a Napoli sta bene ed è motivato ancora a restare“ si legge sul quotidiano sportivo.