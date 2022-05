Ferragnez, duro attacco di Vittorio Sgarbi: “Lei una vecchia befana, lui mezzo marito”

I Ferragnez hanno ricevuto l’ennesimo attacco, questa volta da parte di Vittorio Sgarbi. Il politico e critico d’arte ha rilasciato un’intervista a MowMag e per l’occasione senza mezzi termini ha offeso pesantemente la coppia. Al momento Chiara Ferragni e Fedez non hanno replicato alle accuse.

Il duro attacco di Sgarbi

Il politico e critico d’arte è conosciuto soprattutto per i suoi attacchi, spesso insensati, contro i vip dello spettacolo ma anche i suoi stessi colleghi. Risale a qualche giorno fa la rissa a Maurizio Costanzo Show con Giampiero Mughini e sui social è uno dei video più cliccati. Durante l’intervista di Grazia Sambruna, Vittorio Sgarbi è andato decisamente oltre parlando dei Ferragnez.

Il politico ha definito l’imprenditrice “vecchia befana” e il rapper “mezzo marito”. In tutto ciò ha anche storpiato il nome dell’influencer, da Ferragni a “Merd*gni”, insomma un fiume in piena contro la coppia.

“Secondo me il pirla, cioè l’influencer pirla, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé. Come quella lì che si chiama Ferragni o Merd*gni. Ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel ca*zo che fa. Cioè già ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito.

E poi, non contenta, si è tirata su degli zatteroni che fanno più schifo del marito. Per cui, a parer mio, avrebbe davvero bisogno di qualcuno che la influenzi. Quelli che comprano dalla Ferragni sono un milione di sfaticati incapaci che comprano perché vedono questa vecchia befana che, a fianco di un rinc*****nito, propone delle cose per scemi“ ha dichiarato Sgarbi.