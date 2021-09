Napoli, Spalletti recupera Zielinski per il match contro la Juve. Out Lobotka

La buona notizia è che oggi si è finalmente rivisto, dopo settimane di fisioterapia e recupero in Nazionale, al Konami Training Center di Castel Volturno Piotr Zielinski. La condizione del trequartista polacco è in netto miglioramento e potrebbe essere a disposizione di Spalletti già a partire dal match contro la Juventus.

Il giocatore del Napoli aveva raggiunto la nazionale polacca per la serie di tre incontri contro Albania, San Marino e Inghilterra. Un trittico piuttosto fortunato per Lewandowski e compagni che incamerano 7 punti e si issano in terza posizione alle spalle proprio degli inglesi e della nazione dell’aquila nera. Peccato che nonostante la convocazione Piotr Zielinski non sia poi sceso in campo neppure per un singolo minuto.

Il fantasista polacco ha rimediato un trauma contusivo della coscia destra al 35esimo minuto della gara tra Napoli e Venezia. Il dolore lo aveva costretto a lasciare anzitempo l’incontro e sarebbe ancora non del tutto smaltito nonostante le oltre due settimane passate dall’evento. Oggi sarà comunque visitato dal medico sociale del Napoli, il dottor Canonico, che deciderà sul via libera ad una sua convocazione per Napoli-Juve di sabato prossimo.

Difficile che Spalletti lo rischi già dall’inizio. Molto più probabile che il classe ’94 venga impiegato nella ripresa, magari in caso di poca incisività da parte del favorito Fabian Ruiz. Di tutt’altro peso invece l’infortunio occorso a Stanislav Lobotka. Lo slovacco si è fatto male proprio giocando con la sua nazionale negli incontri di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022.

Per lui gli esami clinici hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale destro con annessa infiammazione del segmento muscolare. Il giocatore sarebbe già alle prese con il percorso riabilitativo che però lo renderà nuovamente disponibile per il club non prima di due settimane.