Napoli, su Mertens piomba anche il Monaco: pronto ingaggio di 5 milioni

Secondo quanto riportato quest’oggi dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il destino in azzurro di Dries Mertens diviene ogni giorno più incerto. Le problematiche per il rinnovo contrattuale sono ormai note da tempo, con il calciatore belga che è in scadenza di contratto a luglio 2020.

Da questa sessione invernale di mercato quindi l’attaccante belga è libero di firmare con qualsiasi altro club, nel quale trasferirsi la prossima stagione. Dries Mertens è però combattuto tra rimanere ancora a Napoli oppure provare una nuova esperienza cambiando maglia. A tal proposito in queste ore di è fatto avanti anche il Monaco.

La squadra francese vorrebbe provare a prendere sin da subito l’attaccante e per farlo ha già fatto recapitare a Mertens un’importante offerta d’ingaggio: un triennale a 5 milioni l’anno per un totale complessivo di 15 milioni. Dries ci pensa ma non sembra molto convinto della meta, sia come squadra che come campionato in cui milita.

Probabilmente quindi la “telenovela” Mertens potrebbe continuare ancora per un po’ e del finale nessuno può predire niente. Al momento il pensiero di calciatore e dirigenza è focalizzato sulla stagione in corso, dove Mertens è attualmente ancora fermo ai box e difficilmente riuscirà a recuperare per il big match contro la Juventus.