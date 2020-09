Napoli, su Milik piombano Tottenham e Newcastle: la situazione

La lunga telenovella che ci ha accompagnato dall’inizio della sessione estiva di calciomercato sembra aver ormai avuto un epilogo definitivo. Arkadiusz Milik non vestirà la maglia della Roma e di conseguenza Edin Dzeko non sarà il nuovo centravanti della Juventus. In particolare i bianconeri hanno virato su Alvaro Morata, la cui firma è attesa a brevissimo.

Il destino di Milik però dovrebbe comunque essere lontano da Napoli, o perlomeno è ciò che si augurano le due parti in gioco. La permanenza in azzurro da separati in casa farebbe malissimo ad entrambi. La società partenopea non riuscirebbe a liberarsi di un ingaggio pesante, né ovviamente riuscirebbe a guadagnare i milioni necessari all’acquisto del suo cartellino.

Il centravanti polacco al tempo stesso passerebbe un’intera stagione senza vedere minimamente il campo da gioco.

Intanto nelle ultime ore sulle orme del bomber del Napoli si sono fiondati due club provenienti dalla Premier League, il Tottenham ed il Newcastle. A scrivere dell’interessamento della squadra londinese ci ha pensato un giornalista di TuttoMercatoWeb, Niccolò Ceccarini. Del Newcastle ha invece parlato il Corriere dello Sport.

Oltre alle due squadre inglesi rimane ancora viva la pista spagnola che porterebbe Milik al Valencia. Insomma, le possibilità per la cessione dell’attaccante polacco sono ancora in piedi. Bisogna capire quale sarà la volontà delle due parti, le quali probabilmente proveranno fino all’ultimo ad evitare la permanenza a Napoli da separato in casa.