Napoli su Tameze, osservato speciale contro il Milan

I partenopei starebbero osservando da vicino la situazione di Tameze dell’Hellas Verona. Il calciatore interessa parecchio per il centrocampo

Il centrocampista francese di origini camerunensi è nel bel mezzo di un intrigo di mercato. Alle pretendenti – già tante prima – si aggiunge infatti il Napoli. I partenopei avrebbero osservato da vicino il giocatore durante la partita al Bentegodi con il Milan, tanto da voler provare a prenderlo.

Come detto, però, la concorrenza è molto agguerrita e servirà muoversi per tempo. Infatti, anche la Juventus sarebbe su di lui oltre ad alcuni club stranieri. Il giocatore si sta comportando molto bene sotto Tudor e potrebbe finire presto in un big club.

Possibile asta

L’attuale valore di mercato del calciatore francese classe ’94 si aggira sui 7 milioni, ma l’Hellas Verona potrebbe sfruttare l’occasione per alzare il prezzo in relazione alla concorrenza. Gli scaligeri sono forti anche di un contratto in scadenza tra due anni, che da tutto il tempo per poter vendere il francese e monetizzare al meglio.

Aurelio De Laurentiis e soci potrebbero spingere sull’accelleratore anche in previsione di un addio proprio in mezzo al campo. Fabian Ruiz sembra il possibile sacrificato – anche per via del mancato rinnovo – e sarebbe proprio Tameze quello che potrebbe sostituirlo. In stagione l’ex Nizza ha giocato 38 partite – tra Serie A e Coppa Italia – segnando 4 reti e fornendo 2 assist solo in campionato. Le sue prestazioni continuano ad impressionare e sotto Tudor sta mostrando la migliore versione di sé. A 28 anni sembra aver raggiunto la maturità e ora potrebbe giocarsi le sue chances.