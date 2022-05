Suor Cristina, che fine ha fatto? La sua recente apparizione televisiva

Tra i protagonisti indiscussi di The Voice Italia c’è sicuramente Suor Cristina. Voluta da J-Ax nel suo team, la donna con la sua eccezionale voce ha vinto il talent. Ma che fine ha fatto ora? Ciò che non tutti sanno è che recentemente l’ex volto di The Voice è stata in televisione.

RECENTE APPARIZIONE IN TV – L’esordio televisivo di Suor Cristina è stato un vero e proprio successo. Nel 2014 la sua esibizione ai Blind Audition , dove ha cantato il famoso brano di Alicia Keys No one, su YouTube è stato il quarto video più visto a livello mondiale.

Una volta vinto The Voice, la cantante firma un contratto con la casa discografica Universal Music dove inciderà il suo primo album. Riguardo la sua passione per la musica, la donna in un’intervista a Domenica In ha rivelato:

“Per me cantare è un modo per evangelizzare, per comunicare agli altri che consacrare la vita a Cristo non significa morire e chiudersi, ma mettere i propri doni al servizio degli altri”.

Nel corso degli anni, però, la suora è completamente sparita dai radar. In molti, quindi, si sono chiesti che fine abbia fatto Suor Cristina. Tanti, però, non sanno che nel 2020 ha preso parte a Guess My Age – Indovina l’età.

Per vedere le foto della vincitrice di The Voice, clicca qui.