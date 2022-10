Napoli, trattativa avanzata per il rinnovo di Anguissa

Frank Anguissa, centrocampista classe 1995, milita nel Napoli dalla scorsa stagione calcistica dove è arrivato, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dopo aver giocato con il Fulham in Premier League.

Anche per questa stagione si è confermato tra i titolarissimi di Spalletti nella rosa che tiene la vetta della classifica. Recentemente il club ha celebrato la sua prima doppietta in Serie A con un tweet sui propri canali social, l’idea era semplice: non Jacobs, non Bolt ma Anguissa.

Attualmente il centrocampista è fermo per l’infortunio rimediato e la sua partecipazione al match contro la Roma è ancora in dubbio. Si lavora, però, a quello che è il rinnovo del contratto.

Le ultime indiscrezioni arrivano dall’esperto di mercato Nicolò Schira secondo cui il Napoli sarebbe in “trattativa avanzata” per l’estensione del contratto. Secondo quanto riportato dal giornalista, quindi, gli azzurri potrebbero proporre ad Anguissa un rinnovo fino al 2027 con aumento dello stipendio a 2,7 milioni più bonus.