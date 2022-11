Napoli-Udinese, Carnevale: “Tocchiamo ferro ma questa squadra è fortissima”

Nella quindicesima giornata di Serie A la capolista ospiterà in casa l’Udinese del mister Sottil. Il calcio di inizio è previsto allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 15:00.

A parlare del match è intervenuto l’ex azzurro Andrea Carnevale ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv durante la trasmissione Febbre a 90. Il ds si dice molto soddisfatto della squadra che sta vivendo un buon inizio di campionato: “Avrei sottoscritto questa partenza. Mancano ancora 5 gare alla fine di un girone quasi perfetto“.

Napoli ed Udinese, poi, nella scorsa sessione di mercato sono state in trattativa per un eventuale trasferimento di Deulofeu in azzurro. In realtà, l’operazione non si è mai concretizzata. Sulla questione Carnevale ha sottolineato: “Non so perché non è più arrivato a Napoli, non so cosa sia successo. Gli azzurri, comunque, hanno preso due ottimi giocatori come Raspadori e Simeone. Noi Deulofeu ce lo teniamo stretto perché averlo in rosa insieme a Beto equivale ad avere il 50% dei gol salvezza dell’Udinese“.

L’Udinese, quindi, domani dovrà sfidare la capolista che cercherà di non accorciare la distanza dalla seconda in classifica prima della sosta per i Mondiali. Carnevale sul Napoli: “Tocchiamo ferro ma questa squadra è fortissima! Gli scudetti si conquistano battendo sì le grandi ma soprattutto le piccole. Spalletti, poi, è uno dei migliori allenatori italiani, il Napoli è in ottime mani e merita di vincere lo scudetto“.