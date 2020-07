Napoli, un calciatore rischia di restare un anno in tribuna?

Aurelio De Laurentiis, in queste ultime partite di Serie A, sta già pensando al calciomercato. Il presidente partenopeo, infatti, sta lavorando per diverse trattative, non solo in entrata ma anche in uscita.

Tra i calciatori che sicuramente diranno addio al Napoli vi è Arek Milik. Il polacco, infatti, avrebbe chiesto espressamente di cambiare aria al termine della stagione e per questo avrebbe rifiutato un contratto importante offerta da parte della dirigenza partenopea per restare in azzurro.

Molti sono i club interessati al polacco, tra cui la Juventus di Maurizio Sarri. Quest’ultimo, infatti, vorrebbe il suo ex calciatore nella squadra bianconera per sostituire, probabilmente, proprio un ex Napoli, Gonzalo Higuain.

Il problema, però, è che le richieste di Aurelio De Laurentiis non vengono accontentate da parte della Juventus, che non offre i 40 milioni richiesti dagli azzurri ma solo contropartite tecniche. L’unica che interessa al Napoli, Federico Bernardeschi, sembra aver rifiutato il trasferimento dalla Juventus agli azzurri.

Per questo motivo la trattativa tra Napoli e Juventus non semplice e, a farne le spese, oltre al Napoli che rischierebbe di perdere un importante patrimonio con Arek Milik via a costo zero, vi è anche lo stesso calciatore. Con l’arrivo di un grande bomber quale Victor Osimhen e la presenza in rosa di Dries Mertens e Andrea Petagna, Milik potrebbe restare l’intera stagione in tribuna senza giocare. In questo ci perderebbero tutti, motivo per il quale ADL e Milik vogliono entrambi trovare una giusta soluzione per il futuro.