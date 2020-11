Napoli, Venerato: “Azzurri su Thauvin, il francese vuole lasciare il Marsiglia”

Ciro Venerato, giornalista RAI sempre molto interessato alle tematiche azzurre, ha parlato nelle ultime ore nel corso della trasmissione Radio Goal in onda sull’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli. Oggetto principale delle sue dichiarazioni è stato l’avvio di stagione del Napoli.

Secondo il giornalista infatti parecchi stanno criticando troppo, soprattutto un calciatore di indiscussa importanza come Mertens. Rimanendo poi nel reparto offensivo, Venerato considera Osimhen un ‘futuro campione che studia da fuoriclasse’.

Le parole più interessanti sono però arrivate circa il calciomercato. Secondo Ciro Venerato infatti il Napoli si sarebbe inserito nella corsa per l’esterno offensivo Thauvin. Il calciatore del Marsiglia non vuole rinnovare infatti il suo attuale contratto con il club e rappresenta quindi una ghiotta occasione di mercato. Ecco le parole del giornalista in merito.

“Al Napoli piace tantissimo Thauvin. Il calciatore, in questo momento, non vuole rinnovare il suo contratto con il Marsiglia. E’ un giocatore importante che farà gola a molti club italiani ed è un profilo da tenere d’occhio anche in ottica Napoli per la prossima sessione di mercato”.

Un colpo che potrebbe essere molto importante e potrebbe donare fantasia ed esperienza ad un reparto già molto ricco come quello partenopeo. L’attacco del Napoli vanterebbe così un ulteriore profilo di spessore, a patto che la società azzurra riesca a superare la folta concorrenza registratasi sul calciatore.