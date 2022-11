Napoli, Venerato: “Per giugno ci sono tanti calciatori monitorati”

Il Napoli del presidente De Laurentiis continua a portare a casa vittorie. Dopo la sconfitta in Champions League la squadra ha subito reagito a testa alta continuando a tenere la vetta della classifica con otto punti di vantaggio dalla seconda.

Si conferma, sempre di più, una rosa forte dal punto di vista fisico e psicologico grazie all’ottimo lavoro svolto dal mister Luciano Spalletti e all’importante turnover voluto dal presidente nella scorsa sessione di mercato.

In vista delle prossime sessioni di mercato, però, iniziano a circolare voci riguardo i prossimi colpi. A parlarne anche l’esperto di mercato Ciro Venerato ai microfoni di 1 Football Club: “La verità è che a gennaio non ci sarà nessun mister X. Bisogna trovare forse una sistemazione a Demme, anche perché la società azzurra non dovrebbe affondare nessun colpo”. Situazione diversa, invece, per giugno dove ci sono diversi calciatori monitorati.

Per quanto riguarda le uscite, invece, si parla già di una futura partenza di Osimhen per cui si potrebbe valutare la cessione in caso di offerte importanti ad almeno tre cifre. Sarà, poi, attiva la clausola rescissoria di Kim da 50 milioni che potrebbe, quindi, portarlo via da Napoli.

Quella di Kim, comunque, è una situazione che va discussa con l’entourage del coreano per trovare una soluzione migliore, secondo Venerato: “Magari si potrebbe vendere anche a 100 milioni, se dovesse arrivare un’offerta allettante”.