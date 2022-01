Napoli, vicino il tesseramento a parametro zero del giovane Nana

Djibril Djeukam Nana, classe 2003, potrebbe diventare a breve un nuovo calciatore della SSC Napoli. Il giovane terzino sinistro è infatti in questi giorni in prova con la squadra primavera azzurra allenata da Nicolò Frustalupi.

Secondo il portale calciomercato.it, in queste ore i dirigenti del Napoli stanno discutendo circa il tesseramento del giovane difensore. Si tratterebbe di un’operazione low cost, essendo il calciatore attualmente svincolato.

L’eventuale acquisto a parametro zero potrebbe risultare vincente, sia in ottica presente per la squadra primavera, sia in quella futura per un’eventuale convocazione in prima squadra. Il Napoli infatti da ormai parecchie stagioni è alla ricerca di un terzino sinistro, e la possibilità di prelevarne uno dal proprio settore giovanile potrebbe essere molto allettante.

L’operazione a parametro zero non deve comunque ingannare sulle qualità del calciatore: nonostante la giovane età, Djibril Djeukam Nana vanta trascorsi importanti tra le fila dei settori giovanili del Bayern Monaco fino all’Under 16 e poi lo Stoccarda dall’Under 17 all’Under 19.

L’opportunità sembra ghiotta, e per il tesseramento si aspetta anche il parere del tecnico Frustalupi. Nell’ultimo periodo comunque il Napoli ha dimostrato di essere molto attento ai giovani: nuovo giocatore della primavera azzurra è diventato ad esempio Duccio Toccafondi, centrocampista classe 2003 svincolato dall’Empoli a metà dicembre.