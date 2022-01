GF Vip, polemiche per le parole di Alessandro: “Vuoi la guerra o vuoi stare con me?”

A finire al centro della polemica sono le parole pronunciate da un concorrente del GF Vip, precisamente Alessandro Basciano, uno degli ultimi gieffini entrati nella casa. A far storcere il naso al pubblico del reality sono stati i toni usati nei confronti di Sophie Codegoni, con cui sono scattati dei baci.

“Vuoi la guerra o vuoi stare con me?” – Il tutto è avvenuto durante la festa di Capodanno, dove tra Alessandro e Sophie ci sono stati i primi e attesi baci e delle tenere effusioni. Alla Codegoni, però, non sono piaciute le attenzioni che Basciano ha dedicato alle altre gieffine in sua assenza.

Una volta rimasti da soli, l’ex tronista non ha potuto fare a meno di mostrare il suo fastidio per il comportamento del ragazzo: “Me ne vado via cinque minuti e tu non puoi…Tu non puoi continuare a dire che sono tua… Cosa devo fare la bodyguard? Vado a fumare una sigaretta tu inizi a fare lo scemo, cerchi di baciare le altre?”.

A spiazzare, però, è stato il comportamento del gieffino. Alessandro, visibilmente alticcio, ha infatti replicato duramente: “Stai da sola, a me non me ne frega un cazz*, non me ne frega niente. Se tu sei mia stai con me e non fai avvicinare le altre. Stai con me, punto. Non dai possibilità. Io non provo a baciare nessuna perché se voglio bacio chi cazz* mi pare e invece non lo faccio. Ricordatelo che io mi posso baciare con chi cazz* mi pare! Fai que tu quieres. Vuoi la guerra o vuoi stare con me? Decidi ora, vuoi la guerra o vuoi stare con me?! Se vuoi stare con me dimostra”.

Davanti al comportamento del ragazzo, Sophie ha tentato di farlo ragionare: “Anche un po’ meno. Di che guerra parli? Nessuno vuole la guerra. Ale, ma quanti anni hai? Dodici?”. Nonostante i tentativi della Codegoni, Alessandro ha continuato a scagliarsi duramente contro di lei: “Non mi sfidare mai, fidati. Dieci anni in più fanno la differenza, fidati di me. Io ho già dimostrato abbastanza, ora tocca a te!”.

Il comportamento che ha avuto Basciano non è affatto piaciuto al pubblico da casa, tanto che sui social l’ex corteggiatore è stato oggetto di critiche. Sono in molti, infatti, che si chiedono come Alfonso Signorini commenterà le parole usate da Alessandro nei confronti di Sophie.