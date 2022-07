N’dicka nome nuovo per la Juventus

Sarebbe il giocatore dell’Eintracht Francoforte il nuovo profilo sondato dai bianconeri per la difesa. Il giocatore è in scadenza

Filip Kostic non è l’unico giocatore puntato dalla Juventus proveniente dall’Eintracht Francoforte. Nonostante per il serbo non si sappia nulla, tutto tace da settimane, la Juventus sembra poter aver sondato un suo compagno di squadra.

Così come il serbo, il giocatore in questione andrà in scadenza nel 2023 il che potrebbe agevolare la trattativa. I tedeschi chiedono circa 32 milioni di euro, con la Roma che sarebbe altrettanto interessata al giocatore francese di origini camerunesi. Il classe ’99 è ritenuto come uno dei difensori più promettenti della Bundesliga e la Juventus potrebbe approfittarne.

De Ligt va via?

L’operazione potrebbe concretizzarsi solo se Matthjis De Ligt dovesse partire, con proprio la Bundesliga come opzione principale. Infatti, il Bayern Monaco sembra intenzionato a far cedere la Juventus a suon di offerte pur di prendere il calciatore olandese. L’ex Ajax avrebbe un accordo di massima con i bavaresi e potrebbe spingere per la cessione. I bianconeri chiedono almeno 100 milioni di euro per privarsene, forti di un contratto in scadenza nel 2024.

La Juventus sa che ormai Koulibaly è andato, praticamente ufficiale al Chelsea, e vuole virare su altri obiettivi. N’dicka sembra essere tra i nomi in salita, specialmente per età e potenzialmente costi. La Roma non sembra essere intenzionata ad un affondo, per ora, e la Juventus potrebbe sfruttare l’amicizia con Pogba del giocatore per portare avanti la trattativa. Tutto dipenderà dall’esito delle altre trattative, con Milenkovic e Bremer che sembrano propendere per tutt’altre parti.