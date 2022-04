Noleggio barche a vela in Croazia, un tipo di vacanza sempre più apprezzato

Il numero di persone che desiderano di trascorrere le vacanze in barca a vela è in aumento; non sono solo le campagne pubblicitarie ad aver convinto ma gli effettivi benefici: vivere questa esperienza mette a contatto con la natura, aiuta a ritrovare equilibrio, regala benefici fisici e psicologici ma soprattutto è una scelta green ed ecosostenibile. Mentre le persone scelgono di trascorrere più momenti a contatto con la natura, cercando di prediligere il turismo green, ci sono località marittime che promuovono questa attività avendo a disposizione anche tantissime località raggiungibili proprio in barca. Tra le mete perfette per le vacanze in barca a vela c’è la Croazia.

Vacanze in barca a vela in Croazia: dove fare tappa

A pochi km dalle coste italiane si trova la Croazia, meravigliosa terra dove non mancano spiagge da sogno e tantissime isole. L’arcipelago conta quasi 150 isolotti con altrettante spiagge da sogno dove soffermarsi per fare un tuffo o magari snorkeling; a svelarci tutti i punti più suggestivi dove organizzare una tappa durante l’itinerario è Italy Charter, azienda specializzata nel noleggio barche a vela in Croazia e in altre località turistiche.

Una delle località perfette da cui partire è Zara, la città con il suo splendido arcipelago offre la possibilità di organizzare itinerari di pochi giorni o anche di una intera settimana. Tra le destinazioni più suggestive troviamo in primis Rava; qui puoi navigare scoprendo i 15 km di coste e le 13 diverse baie suggestive. Non molto lontano puoi raggiungere Dugi Otok; si tratta di un’isola distante circa 70 minuti di navigazione da Zara. Con la sua forma allungata caratteristica rivela un parco nazionale; è anche una delle mete turistiche più ambite.

Non puoi andare in Croazia e perderti le isole Kornati: questo arcipelago si raggiunge facilmente e le tantissime isolette che lo compongono mostrano diversi paesaggi. Da spiagge con sabbia finissima ad altre baie con ciottoli a seconda dei gusti. Cerchi un luogo dove fermarti? Fai tappa a Katina, Sit e se riesci anche a Zut.

Solo per i più esperti di navigazione o per chi ha uno skipper consigliamo invece Molat, qui la costa è più frastagliata e si trovano fondali molto rocciosi; l’acqua è davvero cristallina e fare snorkeling è bellissimo ma dovete avere molta competenza nella gestione dell’imbarcazione. Cerchi invece un paradiso naturale lontano dal caos? Raggiungi Lavdara, qui ti sembrerà di essere in qualche atollo lontano e di certo non nel cuore del Mediterraneo.

Stai pensando di organizzare un itinerario di soli 3 giorni? Per un weekend Italy Charter ti consiglia di partire da Dubrovnik, città storica ben collegata e da qui puoi raggiungere Spalato senza grandi difficoltà soffermandoti in alcuni punti particolarmente suggestivi. Il consiglio in più: non affidarti al fai da te, chiedi il supporto di uno skipper. Avrai la certezza di avere un professionista della navigazione e della gestione delle vele ma soprattutto potrai fermarti in sicurezza, sapendo che qualcuno si occuperà della custodia del mezzo mentre esplori il territorio.

Dove noleggiare una barca a vela in Croazia

Se cerchi il servizio, trovi la barca a vela in affitto su italycharter.it; si tratta di un portale specializzato che tocca non solo alcune città principali della Croazia ma anche tantissime altre località di tendenza. Come funziona? Con un’interfaccia grafica davvero semplice ti mostra alcuni campi da compilare: indica le date, la destinazione e il numero di persone per poter vagliare le tantissime proposte. Scegli poi se partire in autonomia o aggiungendo il servizio di skipper. Hai qualche dubbio? Contatta il servizio clienti e chiedi una consulenza, sapranno aiutarti ad organizzare la tua vacanza da sogno.