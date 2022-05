Non solo Pogba, spunta Koné per i bianconeri

Non sarebbe il solo Paul Pogba il profilo trattato per il centrocampo. Oltre ai nomi già noti, ecco spuntare Koné

La trattativa che potrebbe portare Paul Pogba sembra avvicinarsi a passi rapidi verso la fumata bianca. Il calciatore francese non sembra però essere l’unico colpo voluto dalla dirigenza, che ha intenzione di rifondare parzialmente la squadra.

Tra i nomi in lizza per un arrivo a Torino sembra esserci anche Kouadio Manu Koné, centrocampista del Borussia Monchengladbach cresciuto nel Tolosa. La stagione appena terminata ha mostrato una sua esplosione immediata, con un debutto in Bundesliga fulminante alla prima stagione. La concorrenza è però tanta.

Tante le squadre

I tedeschi si sfregano già le mani, visto anche che c’è la fila per il centrocampista 21enne. 29 presenze e 3 reti totali, un bottino che gli ha consentito di mettersi addosso gli occhi di mezza Europa. Manchester United, Leicester e Atletico Madrid sarebbero pronte a provarci ma la Juventus avrebbe già avviato i contatti.

Il rapporto con il Borussia è buonissimo, in virtù anche della trattativa che ha portato Denis Zakaria in bianconero a gennaio. Ora il prossimo obiettivo è il francese di origini ivoriane, che sembra promettere bene. Il classe 2001 ha buone caratteristiche: fisico alla Pogba, visione di gioco, tackle, lancio, forza atletica e resistenza. In passato fu accostato anche al Milan, salvo poi trasferirsi in Germania. Il loco Bielsa lo voleva fortemente al suo Leeds, ma dovette arrendersi prima di poterlo avere. Ora il giocatore è in rampa di lancio e i bianconeri vogliono essere coloro a goderselo.