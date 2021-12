Novità dalla Spagna: la Juventus alla carica per Arkadiusz Milik

Milik, attualmente al Marsiglia, potrebbe tornare in Italia. Dalla Spagna: Il Polacco potrebbe andare alla Juventus

La situazione in attacco della Juventus e le difficoltà ad arrivare a Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic potrebbero spingere Andrea Agnelli e soci a puntare a soluzioni più low cost. Arkadiusz Milik, in tal senso, potrebbe essere il prescelto per rinforzare il reparto offensivo bianconero.

La voce arriva prepotentemente dalla Spagna, secondo cui la Juventus potrebbe prendere il Polacco dal Marsiglia per aggregarlo ad un reparto offensivo abbastanza corto. Non bastano, difatti, Morata, Kean e Kaio Jorge per sopperire alla mancanza realizzativa lasciata da Cristiano Ronaldo.

Dalla Spagna, le varie voci

Quello che vede coinvolta la Juventus è un vero intrigo di mercato, però. Secondo quanto riportato dai media Spagnoli, difatti, Arkadiusz Milik non sarebbe l’unica soluzione offensiva puntata. Secondo quanto riportato da Sport, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima per avere Ousmane Dembele già da questa Estate. Il giocatore è in scadenza con il Barcellona e potrebbe non rinnovare, su di lui ci sono anche PSG, Manchester United e Arsenal.

E se la Juventus potrebbe prendere qualcuno dal Barcellona, proprio al Barça sembra interessare un attuale bianconero. È chiaro che, probabilmente, Alvaro Morata non verrà riscattato. La sua permanenza a Torino sembra non essere sicura e il Barcellona lo vorrebbe per dare a Xavi un attaccante per sostituire Luuk De Jong, che è in partenza.

L’operazione potrebbe concretizzarsi quest’Estate, dato che la Juventus difficilmente darà via un attaccante a stagione in corso. Visto anche la difficoltà a reperirne uno, attualmente. Poi chissà magari tutto potrebbe cambiare, in una notte d’inverno.