Napoli, Insigne dubbioso: la pista Toronto non lo convince appieno

La situazione Insigne in casa Napoli continua a far parlare di sé. L’ipotesi rinnovo è al momento completamente congelata, mentre nell’ultimo periodo si è infiammata la pista che porterebbe il fantasista di Fuorigrotta in quel di Toronto.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore soprattutto dalla Gazzetta dello Sport però, Lorenzo Insigne non è completamente convinto di accettare il corteggiamento americano. Negli Stati Uniti infatti l’ala del Napoli troverebbe sì un ricchissimo stipendio, ma con l’indubbio svantaggio di uscire dai radar del calcio che conta.

E sparire dai palcoscenici importanti già a 30 anni potrebbe pesare come un macigno per il talento napoletano. Ecco allora che Insigne prende tempo. D’altronde il calciatore azzurro era a conoscenza dell’offerta del Toronto già da settembre, ma non si è mai mostrato molto interessato.

Ora ovviamente, con il rinnovo che sembra sempre più lontano, una nuova meta calcistica va trovata. In cuor suo però Insigne spera di poter firmare un nuovo contratto con il Napoli, per continuare ad essere bandiera e capitano della squadra di cui è follemente innamorato fin da piccolo.

I matrimoni però, si sa, si fanno in due. De Laurentiis continua ad essere inamovibile nella sua offerta di rinnovo a ribasso, spalmato però in più anni di contratto. Al momento tra le parti tutto tace. Ovviamente però tutto può succedere, e non sono da escludere colpi di scena sul finale della telenovela.