Offerta dagli Emirati Arabi a José Mourinho

Il portoghese ha ancora un anno di contratto, ma sembra che possa essere in partenza la prossima estate, con la Roma che vorrebbe tenerlo

Il futuro di José Mourinho potrebbe essere lontano dalla Roma: il tecnico avrebbe ricevuto un’offerta bomba dagli Emirati Arabi Uniti. Il tecnico portoghese sarebbe stato avvicinato alla nazionale o addirittura all’Al-Nassr, il club in cui milita attualmente Cristiano Ronaldo, con cui ha giocato qualche anno fa nel Real Madrid.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, il tecnico portoghese avrebbe sul tavolo un’offerta da capogiro che lo porterebbe a lasciare l’AS Roma con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo attuale contratto, che ha firmato fino al 30 giugno 2024. Il suddetto media sostiene che gli arabi sarebbero disposti a pagarlo 120 milioni di euro per due stagioni, sia che alleni la Nazionale sia che si occupi dell’Al-Nassr. Questa cifra lo renderebbe l’allenatore più pagato dell’epoca attuale e storica.

Il portoghese aspetta

Al momento José Mourinho è tranquillo ed è concentrato a portare la Roma nei posti di Champions League per la prossima stagione. Al momento si trova al quinto posto, ma è a pari merito a 50 punti con l’Inter, al quarto posto, e a un solo punto dal Milan, che è terzo. La stagione della squadra romana sta andando molto bene e l’intenzione del consiglio di amministrazione è che Mourinho continui a rimanere in carica, ma sono consapevoli che se questa proposta si verificasse, sarebbe difficile trattenerlo. Tutto dipenderà dal piazzamento finale dei giallorossi, con lo Special One pronto a migrare in caso di flop.