Ola Solbakken: l’oggetto misterioso della Roma

Mourinho ha chiesto alla dirigenza della Roma alcuni rinforzi nella sessione invernale. Nella capitale per accontentare il mister portoghese sono arrivati due calciatori. Il primo è Ola Solbakken, giovane ala destra norvegese che militava nel Bodo/Glimt. Mentre il secondo è Diego Llorente, difensore spagnolo del Leeds United. Sono stati ceduti invece Eldor Shomurodov e Mathias Vina.

L’aspettativa di Solbakken non era certamente quella di diventare subito un titolare inamovibile. Chissà però cosa avrebbe risposto il norvegese se, il primo gennaio, gli avessero chiesto quanto si sarebbe aspettato di giocare durante il suo primo mese vissuto da giocatore della Roma. Finora infatti l’attaccante non è praticamente mai stato utilizzato da José Mourinho che – nel quarto di finale di Coppa Italia perso con la Cremonese – ha preferito affidarsi al giovane Cristian Volpato piuttosto che a lui.

Lo Special One ha dichiarato dopo la vittoria con lo Spezia : “Ha bisogno di tempo, ha giocato in un calcio diverso. Quando ha giocato non ha mai toccato la palla e non voglio rischiarlo, ma ha talento”. In totale sono appena 3 i minuti accumulati dal classe ’98 che ha è subentrato nel recupero delle partite contro Fiorentina e Spezia.

Dopo aver ricevuto la comunicazione Uefa che ha imposto alla Roma di escludere uno dei nuovi innesti dalla lista delle coppe europee, la società giallorossa ha deciso di tagliare proprio Solbakken. Una scelta dettata da ragioni tecniche e dalla profondità della rosa nel reparto offensivo. La scelta per i giallorossi era tra il norvegese, Wijnaldum, Celik, Dybala, Matic e Llorente e si è optato per un attaccante.

Solbakken era stato molto seguito anche dal Napoli nella finestra di mercato estivo per sostituire Lozano. Ma alla fine il norvegese ha scelto la capitale. Con l’addio di Zaniolo, l’ex Bodo potrebbe trovare più spazio ma occhio al mercato degli svincolati. Il club della capitale potrebbe decidere di prendere Isco dopo l’addio del talentuoso trequartista italiano. E, quindi, per il norvegese lo spazio per essere in campo diventerebbe davvero poco.